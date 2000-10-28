Почти половина населения Иркутской области в начале эпидсезона поставила прививки от гриппа и ОРВИ 14:18, 17 апреля 2018 г.



Рекордные 45 процентов! Почти половина населения Иркутской области в начале этого эпидсезона поставила прививки от гриппа и ОРВИ. Это чуть больше одного миллиона человек. Такого единодушия в вопросе вакцинации в регионе еще не было. И это принесло желаемый эффект. Снижение заболевших гриппом и ОРВИ почти на четверть.

Из 180 тысяч человек, которые обратились за медицинской помощью, 74% - это дети. При этом именно диагноз "грипп" подтвердился у 338 человек, что в пять в пять раз ниже заболеваемости предыдущего сезона. Высокий процент вакцинации населения - результат не только личной ответственности людей. Комплекс предупредительных мер в этом году в Иркутской области приняли вовремя. "Очень важно, что в 2017 году мы получили вовремя вакцину в отличие от других годов. Весь объем поставленной вакцины, он был начат в начале августа и в сентябре, мы имели все дозы, которые должны были поступить", - сообщил Юрий Лысанов, главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Иркутской области.

Специалисты стационаров Иркутской области тоже подтверждают эффективность именно вакцинации. Ведь среди пациентов - большинство те, кто прививку вовремя не поставил.