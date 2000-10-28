Управление капитального строительства Иркутска отмечает 60-летний юбилей 17:38, 16 апреля 2018 г.



Про нее уже говорят: это школа для маленьких гениев! 19 школа в иркутском Академгородке строится ударными темпами. Ведь 1 сентября она примет своих учеников в современном и технологичном здании. Работы завершает управление капитального строительства города Иркутска.

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Еще совсем недавно главным считалось строительство детских садов. А теперь школы получили приоритет. В 2016 году в рамках федерального проекта "Большая перемена" в рекордные сроки возвели школу на 1275 мест в Ленинском районе. И вот продолжение - школа №19 в Академгородке. Для города это будет еще один крупный образовательный центр. Впрочем, и сам жилой комплекс "Район Эволюция" притягивает внимание иркутян. Его уже называют город в городе.

- Нравится, что так быстро все меняется, так быстро инфраструктура меняется. Вообще все устраивает, очень все нравится.

- Солнечно. Как будто не Иркутск. Выходишь из Иркутска и попадаешь в другой город.

Город меняется во многом благодаря управлению капитального строительства. Предприятие с 60-летней историей подарило Иркутску больницы, театры, скверы, детские сады и, конечно, жилье. Целые микрорайоны - Университетский, Синюшина гора, Академгородок, Солнечный - все вместе образовали Иркутск. На современном этапе это уже не просто дома, а целые комплексы, где новоселам сразу предлагают для жизни все и сразу. "Наша задача не просто построить что-то и продать. Наша задача сделать таким образом, чтобы город наш активно развивался, чтобы жить в нем было удобно и комфортно. И наши микрорайоны должны быть удобными для проживания, прежде всего", - говорит Евгений Савченко, генеральный директор АО "УКС города Иркутска".

В честь юбилея застройщик запустил автопробег ретроавтомобилей, чтобы вспомнить, с чего начиналась большая стройка в Иркутске.