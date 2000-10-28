В Иркутске в третий раз стартовала акция по привлечению доноров костного мозга 17:32, 16 апреля 2018 г.



Каждые 20 минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Единственным спасением для многих больных является трансплантация стволовых клеток. В Иркутске в третий раз стартовала программа Русфонда по привлечению доноров костного мозга. Где можно сдать кровь на типирование? И к чему нужно быть готовым, принимая решения спасти чью-то жизнь?

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Уже с утра в медицинском центре очередь потенциальных доноров. Среди желающих в этот раз журналисты, политики, представители общественных организаций. Сначала заполняют анкету. И в кабинет для сдачи крови. Редактор интернет-издания Александра Поблинкова рассказывает: об акции узнала из социальных сетей. Решение приняла моментально. "У меня низкое давление, поэтому не рекомендуется сдавать кровь. Но я подумала, что другие части тела для донорства, наверное, подходят. И я столько вижу в соцсетях сборов на лечение и всего остального. Где-то помогаешь репостом, где-то еще чем-то. И я подумала: если я здорова, прекрасно себя чувствую, почему бы в случае необходимости не помочь кому-то другому", - говорит Александра Поблинкова, донор.

Тем более что сделать это очень просто. Необходимы всего 10-15 минут свободного времени и желание спасти чью-то жизнь. Кровь берут на типирование. Всего 10 миллилитров. Донором может стать любой человек от 18 до 45 лет без хронических заболеваний. Пробирки отправляют в Казань. Там ее исследуют. Если стволовые клетки подходят кому-то из больных, потенциального донора приглашают в Санкт-Петербург. Есть два способа трансплантации костного мозга. "Первый метод без наркоза. Процедура занимает часов 5-6. Напоминает переливание крови. То есть человеку дается препарат, который способствует выходу клеток костного мозга в кровяное русло. Второй способ является способом под наркозом. Длится операция всего лишь 30 минут. Берется маленький участок костного мозга с подвздошной кости", - объясняет Светлана Березина, заместитель исполнительного директора независимой лаборатории в Иркутской области.

Для донора оба способа абсолютно безопасны для здоровья. Буквально за месяц все клетки восстановятся. Человеку, больному лейкозом, эти 5% костного мозга способны спасти жизнь, даже когда все остальное лечение уже бессильно. Всех, кто сдал кровь на типирование, заносят в национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова - мальчика из Удмуртии, который умер от лейкоза. Ему донора так и не нашли. "На сегодняшний день потенциальных доноров из Иркутской области 267 человек. Русфонд ставит перед собой программу максимум: прирасти регистром за пятилетку до 300 тысяч добровольцев. К сожалению, наш регистр пока очень мал. Тем не менее, у нас уже проведено 202 успешных трансплантации. На сегодняшний день у нас регистр насчитывает 75,5 тысяч протипированных доноров", - сообщила Татьяна Козьмина, руководитель бюро Русфонда в Иркутской области.

Акция Русфонда проходит в 20 регионах страны. В Иркутске - в третий раз. В прошлом году присоединились Братск, Ангарск. Сдать кровь можно во всех медицинских центрах "Инвитро" до 25 апреля.