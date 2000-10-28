В Иркутском музыкальном театре состоялась премьера спектакля "Пиковая дама" 15:21, 16 апреля 2018 г.



Три карты как три предсказания судьбы. "Пиковая дама" Пушкина в современном видении. На сцене Иркутского музыкального театра имени Загурского состоялась премьера спектакля. Его посвятили юбилею поэта.

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Знаменитые "тройка", "семерка", "туз" известны даже тем, кто не знаком с одной из самых загадочных повестей Пушкина - "Пиковая дама". В музыкальном театре имени Загурского прошла премьера пластического фарса по мотивам и была приурочена к 220-летию со дня рождения великого поэта. "Я очень люблю Александра Сергеевича Пушкина, и не в первый раз сталкиваюсь с его гениальной литературой и поэзией. Абсолютно по Пушкину, единственное, история такая мистическая, мистическая сторона этой повести, она у меня как бы более развернута", - говорит Ирина Ткаченко, либреттист, хореограф-постановщик.

История Германа и Лизы, добра и зла, света и тьмы актуальна и в наше время. Современное музыкальное оформление и необычная пластика движений передают мистическую сторону повести. Бессмертная классика с помощью современной интерпретации помогает зрителю сравнить героев прошедших лет и настоящего времени. "У нас же в спектакле представлено как бы два мира: мир света и мир тьмы. Это вы вот увидите, по задумке режиссера-постановщика как сделано. И сначала Лиза, она свою жизнь начинает в свете, она добрый и открытый души человек, совершенно не такая, как все в этом доме, а потом она уже, конечно, выбирает эту тьму", - отмечает Татьяна Горохова, лауреат Международного конкурса артистов балета в г.Вена.

Тема игры с судьбой - одна из самых важных в творчестве поэта, и вряд ли она потеряет свою актуальность в современном мире.