Иркутск присоединился к общероссийской акции в защиту животных 15:17, 16 апреля 2018 г.



Стране нужен закон об ответственном обращении с животными. В воскресенье прошла общероссийская акция. Люди с плакатами и лозунгами шли маршем по улицам городов. Присоединился к мероприятию и Иркутск. В областном центре активисты не только митинговали, но и организовали сбор помощи приютам.

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Прохожие, глядя на активистов, останавливались, а некоторые даже присоединялись к маршу. В Иркутске собрали две колонны. Одна от сквера Кирова, вторая шла с улицы Урицкого. Всего около сотни человек. Вместе с Иркутском такие акции прошли по всей России. Марши провели более чем в 60 городах. "Нужно что-то предпринимать, какие-то действия. Собак становится все больше. Собираются стаями, кусают людей. Но виноваты не собаки, виноваты люди", - считает Елена Борода, участник марша.

"Пока вы закрываете глаза, ваши дети внимательно смотрят!" Призывов на марше было много. Но суть их в одном: России нужен закон о защите животных. Его начали разрабатывать еще в конце 90-х, но до сих пор так и не приняли. По мнению зоозащитников, необходимо не только наказывать живодеров, но и предусмотреть ответственность хозяев за плохое содержание домашних питомцев и их обязательную регистрацию.

Тут же на митинге организовали сбор помощи приютам. Горожане помогали деньгами или приносили корм. "Конечно, самая большая наша проблема - это люди. У нас очень большое количество животных - кошек и собак. И нам не хватает волонтеров-помощников. И тех людей, которые готовы брать из приюта. Мы уже с этим смирились и просим лекарства, еду. Не надо покупать какой-то дорогущий корм. Дешевая крупа, дешевый сухой корм - и жить будет проще", - сказала Анна Шломина, зоозащитник, организатор акции.

Узнать, какая именно нужна помощь, можно в общественной организации "Зоозабота", позвонив по телефону или заглянув на ее страницы в соцсетях. Кстати, там же можно узнать адрес и режим работы пункта льготной стерилизации животных.