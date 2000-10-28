"Тотальный диктант" в Иркутске написали больше двух тысяч человек 15:12, 16 апреля 2018 г.



Проверочная работа в самом разгаре. Половину написанных диктантов уже обработали филологи. Акция по проверке грамотности в восьмой раз состоялась в Иркутске. "Тотальный диктант" написали больше двух тысяч человек. Самой массовой стала площадка госуниверситета на улице Ленина. Там текст читала известная поэтесса Ирина Астахова. Как готовилась гостья к роли чтеца и почему выступать с чужим материалом ей сложнее, чем со своими стихотворениями? За подготовкой к диктанту наблюдала съемочная группа программы "Новости".

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Непростой, хоть и очень красивый текст Гузель Яхиной поэтесса увидела только в день акции. На подготовку меньше двух часов. За это время нужно не только понять текст, но и научиться читать его как профессионал. Без фонетических ошибок и явных указаний на знаки препинания. Впрочем, готовилась Астахова и дома. Работа с дыханием, скороговорки - привычные упражнения для поэтессы. Но такой опыт в ее жизни - первый. "Волнуюсь как всегда, как перед экзаменом, как перед концертом, как перед первым диктантом. Это, в принципе, волнительно делать, когда делаешь что-то в первый раз. Это особенные эмоции. Хочется делать все, что я делаю, выполнять хорошо, достойно, раз уж я за это берусь", - делится Ирина Астахова, поэтесса.

В Иркутске Ах, Астахову ждали. Актовый зал бывшего иняза участники акции заполнили под завязку. Кому не хватило места, писали на коленках. А некоторые приспособили под парту картонный ящик. Иркутянам досталась первая часть текста про учителя словесности, она называется "Утро". В других регионах читали про "День" и "Вечер". Все фрагменты появятся в новой книге писательницы. Роман Гузель Яхиной выйдет уже в мае.

А в соседнем корпусе в небольшой аудитории диктант писали иностранцы. В основном, это студенты из Китая и Кореи. Они приехали в Россию изучать чужой язык. Но их знаний еще недостаточно для того, чтобы осилить текст целиком. Поэтому студентам продиктовали лишь один абзац. "Конечно, они сдают свои экзамены, ходят на свои пары русского языка. А тут этот тест для всех одинаковый. А у них разный уровень. И они хотят сами себя проверить, могут ли они написать, могут ли они написать хорошо, могут ли они все понимать, могут ли они писать диктанты вообще. Диктанты для иностранцев тоже сложные - на слух воспринимать речь", - говорит Анна Крутикова, координатор площадки TruD.

Диктант в Иркутске писали на 18 площадках. Результаты появятся на сайте проекта ближе к концу недели. А уже в эту пятницу в актовом зале госуниверсита на улице Ленина пройдет разбор ошибок. Участников акции проконсультирует филолог.