Посетители иркутского торгового центра "Комсомолл" оказались заблокированными в лифте 14:28, 16 апреля 2018 г.



В иркутском торговом центре "Комсомолл" люди целых 30 минут просидели в душной кабине лифта. Двери оказались заблокированы. Находиться внутри было непросто. Капсула почти герметичная и заполнена пассажирами. Как такое случилось и кто в итоге пришел на помощь к людям? Расскажем далее.

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Одиннадцать человек на трех квадратных метрах. Посетители торгового центра "Комсомолл" вместо приятного шоппинга получили квест на выживание. Причем в равных условиях оказались как взрослые мужчины, так и женщины и дети. С каждой минутой бездействия местных охранников градус напряжения возрастал. А кислорода становилось все меньше.

Ника Песчинская была среди тех, кто застрял в лифте, и не скрывает, что после долгого ожидания у людей появилась мысль сломать стекло, чтобы прекратить страдания. "Минут через 10 уже стало душно, потому что там вентиляции нет никакой. Мы пытались искать приток свежего воздуха. Мы не нашли вообще каких-то источников. Вентиляции там нет ни визуально, ни фактически. То есть вот это странно. Даже собак когда в ящиках перевозят, им и то дырки делают, чтобы они могли дышать. Но люди же не собаки. Там с каждой минутой становилось все тяжелее дышать. Сначала ничего, потом сложнее, у людей пот ручьями тек, было очень жарко", - рассказывает Ника Песчинская, очевидец.

Люди голыми руками пытались открыть двери коварного лифта, чтобы впустить хоть немного свежего воздуха. В итоге выбраться им удалось. Мы отправились в торговый центр, чтобы посмотреть, что представляют собой такие красивые, но в то же время опасные подъемники. Видим, что места здесь мало, вентиляции нет. Не пожелаешь и врагу оказаться запертым здесь.

Вопросов у разгневанных посетителей к руководству ТЦ возникло немало. Самый главный - почему в капсуле нет вентиляции? С техниками, которые обслуживают подъемник, тоже не было связи: кнопка вызова попросту не работала. Ну и самое главное нарекание - отсутствие оперативности в действиях персонала.

- Почему МЧС никто не вызвал, объясните мне, молодой человек?

- Это не ко мне, я инструкции выполнял свои.

- Какие инструкции, кто вас инструктировал?

С этими же вопросами мы обратились в администрацию торгового центра. Там сказали, что в тот день люди просидели в кабине не полчаса, а всего 12 минут. "Это обыкновенный, банальный перегруз. 8 взрослых и 3 детей. Когда случается перегруз и если особенно несколько человек одновременно вот таким образом сделают, то лифт автоматически уходит в самый низ и останавливается. - А двери при этом блокируются что ли? - Ну дверь вообще блокироваться не должна, тут трудно сказать почему вот так получилось", - прокомментировал Виталий Аникин, директор управляющей компании торгового центра.

Не теряя времени, мы рискнули проверить, работает ли тревожная кнопка. Она не сработала. А дозвониться по экстренному телефону, указанному в лифте, удалось только спустя 15 минут. В администрации пообещали решить вопрос с установкой вентиляции в камере. Ведь, оказывается, она вовсе не предусмотрена конструкцией лифта.