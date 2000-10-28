Второе место на чемпионате России по керлингу заняла женская команда из Иркутска 14:24, 16 апреля 2018 г.



Соревнования проходили в Сочи. После круговых игр наши спортсменки были лучшими в группе "Б", в девяти играх они одержали восемь побед и вышли в плей-офф. Первая игра в плей-офф завершилась победой, иркутянки сразу попали в финал. Но заключительная встреча чемпионата сложилась не в пользу наших девушек. В итоге проигрыш команде "Москвич 1" со счетом 7:9 и второе место, которое, впрочем, на следующий сезон выводит нашу команду в группу "А" к сильнейшим спортсменкам России.