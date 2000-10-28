Товарищеский матч между баскетбольным клубом "Иркут" и его болельщиками завершился со счетом 70:70 14:21, 16 апреля 2018 г.



Не ради победы, а для общения. Товарищеский матч между баскетбольным клубом "Иркут" и его болельщиками состоялся в субботу. На протяжении игры зрителей ждали различные сюрпризы.

Например, чтобы усложнить задачу профессионалам, им предлагали выполнить бросок не баскетбольным, а теннисным мячом. Противостоять спортсменам было непросто, поэтому команду болельщиков поддерживали: их состав усиливали игроки клуба, добровольно надевая майки соперников. В одной из четвертей на площадке у болельщиков появился шестой полевой игрок - талисман клуба кот Феликс. Острая борьба завершилась дружеским счетом 70:70.