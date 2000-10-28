Иркутские журналисты приняли участие в съемках фильма-пантомимы 14:19, 16 апреля 2018 г.



Представители общественности и масс-медия побывали на съемочной площадке детской короткометражки на этот раз в качестве актеров, но в привычной для себя роли. Снимали сцену пресс-конференции.

Называется немое кино "Пингвины на Байкале". Это история о том, как сохранить тонкую грань между детской мечтой и взрослой реальностью. Маленькая девочка, ученица первого класса поселковой школы случайно находит на берегу зимнего озера кладку из пяти удивительных яиц. Выживут ли пингвины в Сибири? Это авторы проекта хранят в тайне. "Мы сегодня снимаем сцену, где взрослый мир. То есть тусовка такая, кто падкие до сенсации, люди разных классов. Там журналисты, артисты, депутаты и так далее. Такая юмористическая сцена. Это начало. Столкновение детского и взрослого мира", - говорит Юрий Шаврыгин, режиссер фильма.

Проект "Пингвины на Байкале" стал победителем президентского гранта. Несмотря на то, что фильм детский, глубокий замысел не должен оставить равнодушным никого. Авторы надеются, немое кино поможет сделать пантомиму популярным видом искусства в Иркутске. А еще планируют разработать на основе этого жанра целую программу реабилитации детей с нарушениями слуха и речи. Премьеру фильма "Пингвины на Байкале" иркутяне увидят в сентябре.