"Библионочь-2018" пройдет в Иркутске пройдет в библиотеке имени Молчанова-Сибирского 14:16, 16 апреля 2018 г.



Иркутяне смогут побывать в кабинете антиквара, потанцевать на тургеневском балу и рассмотреть лучшие книги из сокровищницы библиотеки. Там же пройдут развлекательные мероприятия для детей. Горожан ждет дегустация чая и занимательные химические опыты. Завершит библиотечную ночь флэшмоб, желающих просят взять с собой фонарики. Принять участие во всероссийской акции приглашают 20 апреля с 20.00 до 24.00 в областную библиотеку имени Молчанова-Сибирского, записаться на мероприятие можно по телефону 48-66-80.