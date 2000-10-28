На общегородской субботник в Иркутске выйдет около 25 тысяч человек 14:14, 16 апреля 2018 г.



Убирают, моют и красят. Иркутск продолжают приводить в порядок после долгой зимы. Уже на следующей неделе, 21 апреля, состоится главный день чистоты. Убираться будут во дворах, на общественных территориях и парках. Ожидается, что на генеральную уборку города выйдет около 25 тысяч человек. Уже подали почти две тысячи заявок от организаций.

Кроме того, в этом году увеличили объем мусора для вывоза на полигон - 11 тысяч тонн. Для сравнения: в прошлом году цифра была вдвое меньше - 5 тысяч тонн. Владельцам зданий и сооружений также рекомендуют привести в порядок фасады. Весь субботний день чистоты по городу будут курсировать специальные рейды. "Хотелось бы всех зарядить хорошим настроением, принимаем активное участие. Администрация города Иркутска поддерживает все начинания. В том числе, мы будем весь день общегородского субботника проводить рейды, ездить. Если кому-то будет не хватать мешков, перчаток, какого-то инвентаря, то это все будет оперативно доставляться для того, чтобы наш город общими усилиями привести в надлежащее экологическое санитарное состояние", - сказала Марина Шевела, начальник отдела экологической безопасности и контроля департамента городской среды администрации г.Иркутска.

В целом за месяц санитарной очистки планируют привести в порядок почти все парки, скверы, остановки, береговые зоны, садоводства. Отремонтируют, покрасят и отмоют урны, ограждения, дорожные знаки, контейнерные площадки.