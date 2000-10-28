В Листвянке нетрезвая женщина сбила пешехода с коляской 14:11, 16 апреля 2018 г.



Пьяная женщина за рулем "Ниссана" сбила пешехода с коляской, в которой находился полуторагодовалый ребенок. Это произошло в поселке Листвянка. У женщины не было водительских прав, сообщается в социальной сети, в группе "ДТП38". Трагедии удалось избежать, ребенок не пострадал.

А вот нетрезвый водитель так и не поняла, что случилось, она пыталась доказать очевидцам происшествия, что за рулем находилась ее подруга. А после и вовсе решила скрыться с места аварии. Однако свидетели пресекли попытку бегства. Стороны конфликта не стали обращаться к правоохранителям. Тем не менее, водителя ждет штраф за езду в состоянии алкогольного опьянения.