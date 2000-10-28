Рискуя жизнью, девушка вышла на плавающие льдины Байкала 14:08, 16 апреля 2018 г.



Смелость, которая граничит с глупостью. В редакцию программы "Новости" телезрители прислали видео, где молодая девушка лихо скачет по талому льду Байкала в поселке Листвянка. На кадрах видно, как под ногами у экстремалки проваливаются плавающие льдины. Но опасность девушку только забавляет.

И это не единственный случай. На прошлой неделе в Усольском районе мужчина пытался перейти реку и утонул. "На лед выйти уже невозможно, уже он напитался водой, стал темным - значит, образовались полыньи, сопряжение льда с берегом уже отсутствует. Поэтому напоминаем всем жителям Иркутской области, что не везде мы можем выставить запрещающие знаки и аншлаги", - сказал Дмитрий Миронов, главный госинспектор по маломерным судам Иркутской области.

В зимний период в области были оборудованы и допущены к эксплуатации 58 ледовых переправ. Сегодня закрыли последние четыре в Бодайбинском и Киренском районах.