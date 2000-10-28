Оперативные группы спасателей отправились из Иркутска в места вскрытия рек 14:06, 16 апреля 2018 г.



В этом году лед на них начал свое движение раньше запланированного срока. В субботу первый спасательный отряд приступил к взрывным работам в Тайшетском районе. Сегодня отправилась вторая команда из десяти человек, в ее составе уже обученные и подготовленные специалисты аварийно-спасательной службы: взрывотехники, альпинисты, специалисты по работе на воде и в завалах. В случае ЧП они смогут оказать помощь и, если нужно, эвакуировать людей. Также экстренно на места готовы отправиться вертолеты МЧС и гражданских авиакомпаний, с ними уже заключили контракты.

"В Иркутске остается еще три группы в центре, это в Ангарске, Иркутске, Слюдянке и центральном отделе в Саянске. Можем еще 2-3 группы скомплектовать, на усиление любой группы отправить. Техника для этого есть, снаряжение есть", - сообщил Андрей Кармаданов, начальник аварийно-спасательной службы по Иркутской области.

После ледохода на беспокойных участках начнется масштабное таянье снега и льда. Специалисты управления регионального МЧС отмечают: в этом году обильный снегопад и неровное становление ледового покрова на реках. Это вызывает тревогу. Традиционно в Иркутской области паводки и подтопление начинается в середине апреля.