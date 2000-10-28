ТРЦ "Карамель" в Иркутске закрыли на месяц 14:00, 16 апреля 2018 г.



У торговых центров началась несладкая жизнь. До 13 мая закрыли "Карамель". Такое решение принял Октябрьский районный суд Иркутска по иску прокуратуры. В здании выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Есть ли шансы, что заведение снова откроют, выяснила съемочная группа программы "Новости".

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Часть прилавков в этом продуктовом отделе торгового центра "Карамель" уже пуста. В первую очередь, предприниматели вывезли скоропортящиеся товары. На очереди бакалея, бытовая химия, консервы и сладости. Предприниматели терпят убытки, а работники торговых точек, по сути, остались без работы. Их будущее в подвешенном состоянии. Некоторые, не дождавшись конкретики от работодателя, уже уволились.

За недальновидность хозяина здания расплачиваются все арендаторы. Сотрудники прокуратуры установили: в торговом центре не работают автоматическая пожарная сигнализация, установка водяного пожаротушения, система дымоудаления, а тревожная сигнализация обладает слишком тихой сиреной. Доводы надзорного ведомства суд посчитал вескими и постановил закрыть учреждение до середины мая. Теперь посещать торговый центр покупателям нельзя, охрана запускает только арендаторов, которые спешно вывозят свой товар. Этим и заняты работники павильонов. А затем их ждет туманная перспектива. У хозяев комплекса есть месяц на устранение нарушений.

Это далеко не первый торговый центр в Иркутской области, который временно закрыли из-за многочисленных нарушений. Так, на прошлой неделе оказались не у дел ТРЦ "Золотой рай" в Черемхово и "Радуга" в селе Хомутово. Много замечаний у прокуратуры и МЧС к заведениям в Ангарске и Усолье-Сибирском. К примеру, в городе нефтехимиков под угрозой закрытия сразу пять торгово-развлекательных центров. А это не только тысячи квадратных метров торговых площадей, но и сотни рабочих мест.