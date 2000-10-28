Ограждения в Иркутске в этом году начнут обновлять 18:51, 13 апреля 2018 г.



Городские власти обещали, что вместо оранжевых будут устанавливать черные. Цветовую реформу анонсировали еще в прошлом году. Главный архитектор Сергей Александров заявил, что "кричащий" оранжевый цвет выбивается из общего облика города и неуместен в историческом контексте. Но единого решения по этому вопросу до сих пор не приняли. Сейчас начнут менять ограждения вдоль проезжей части на центральных улицах Иркутска.

"В центре города, в исторической части стоят кованые черные ограждения, которые будут обновляться. Если где поврежденные элементы, мы их заменяем. Что касается остальных улиц: Байкальская, Лермонтова, где стоят оранжевые ограждения, в рамках содержания мы их красим", - сообщил Андрей Пономарев, начальник департамента дорожной деятельности МУП "Иркутскавтодор".

В этом году запланирован ремонт 7 километров как черного, так и оранжевого ограждения. На благоустройство проезжей части городские власти выделили почти 29 миллионов рублей. Уже отремонтирована линия ограждений на Байкальской, а к майским праздникам планируют завершить ремонт на Лермонтова, Ленина, Чкалова и в сквере Кирова.