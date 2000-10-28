Лучший учитель и воспитатель области получили в подарок новые автомобили 18:29, 13 апреля 2018 г.



Подарок самым достойным. Новые автомобили получили лучший учитель и воспитатель Иркутской области. Они победители регионального конкурса профессионального мастерства. Ключи от машин педагогам вручил губернатор Сергей Левченко.

Обладателем ценного приза стали воспитатель детского сада из Нижнеудинска Татьяна Федорова и учитель биологии братской школы №32 Татьяна Пранович. Педагог рассказала: в профессии она уже 27 лет, хотя по образованию микробиолог. В конкурсе такого уровня Татьяна участвует первый раз. "Вообще надеялась, что будет какое-то продвижение. Но на самую большую победу... не знаю, я сомневалась в себе. Потому что все очень достойные были. Очень сильная команда подобралась, и было трудно", - сказала Татьяна Пранович, победитель конкурса "Учитель года-2018".

На заключительном этапе за победу боролись 28 учителей и 27 воспитателей. Лидеры соревнований представят Иркутскую область на всероссийских конкурсах. Они пройдут осенью. Ценные подарки сегодня также получили детский сад №117 в Ангарске, лицей №1 в Иркутске и русско-янгутская школа в Осинском районе. Им вручили сертификаты для получения оборудования на сумму 900 тысяч рублей.