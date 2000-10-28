С 15 апреля на территории Иркутской области начнет действовать особый противопожарный режим 18:25, 13 апреля 2018 г.



Шашлыки под запретом. Особый противопожарный режим на территории Иркутской области вступит в силу в воскресенье, 15 апреля. Это значит, ближайшие два месяца будет запрещено ездить в лес, разводить костры, сжигать мусор на участках, готовить пищу на открытом огне, в том числе с использованием мангалов.

При усилении ветра в поселках будут отключать электричество. По периметру любых поселений, которые граничат с лесом или торфяными участками, должны создать двойные противопожарные минерализированные полосы. 15 апреля особый противопожарный режим начнет действовать в южных и центральных муниципалитетах, на севере области его введут на месяц позже, с 15 мая.