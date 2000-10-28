Ангарчанки спасли ребенка от падения из окна 17:49, 13 апреля 2018 г.



В Ангарске хотят наградить двух девушек, которые помогли предотвратить трагедию. Они увидели, что на подоконнике четвертого этажа стоит ребенок, а окно приоткрыто. Одна стала звонить в полицию и МЧС, а вторая побежала в квартиру. Девушке удалось достучаться, и двухлетнего мальчика сняли с подоконника.

Как выяснилось, мать ребенка ушла на работу, оставив его с 19-летней подругой. Та ненадолго вышла из комнаты, а мальчик в это время забрался по коробкам наверх. Полиция напоминает: если у вас есть дети, нужно исключить даже малейшую возможность, что они смогут открыть окно или балкон.