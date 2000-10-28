Иркутскому герою вручили памятный знак "За содействие МВД" 17:45, 13 апреля 2018 г.



Николай Тюменцев вместе с друзьями дважды задержал грабителей, которые пытались отнять ценности у женщин. Первый случай произошел в марте прошлого года, когда молодым людям удалось обезвредить вооруженного ножом злоумышленника. А 1 июня 2017 они спасли от нападения пожилую женщину. Подвиг Николая не остался незамеченным. Сегодня на заседании общественного совета при главном управлении МВД России по Иркутской области он получил заслуженную награду.

"Непередаваемые ощущения, очень приятно, конечно, много внимания уделили. В тот момент не думали, нужно было помочь. Не было времени размышлять. Сразу выскочили все и побежали. Там не было времени переговариваться. Увидели, остановились, побежали", - делится Николай Тюменцев, водитель-экспедитор.

В жизни всегда есть место подвигу. При помощи и содействии Николая первый преступник уже сидит в тюрьме, а против второго возбуждено уголовное дело.