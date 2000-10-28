12-летней Кате Турковой необходима помощь неравнодушных людей 17:42, 13 апреля 2018 г.



Фиолетовый недуг. Так называют эпилепсию - одно из самых распространенных и самых непредсказуемых заболеваний нервной системы. Считается, что именно этот цвет благоприятно влияет на психику. Причину эпилепсии выяснить сложно, но иногда необходимо, чтобы контролировать болезнь. В эфире рубрика "Требуется помощь".

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Лечебной физкультурой 12-летняя Катя занимается уже четвертый год. Адаптивный спорт помогает. За это время девочка стала более выносливой, улучшилась координация движений. Например, в начале своего спортивного пути ей было сложно даже подкинуть вверх мяч. А еще такие встречи ценны общением.

Проблемы со здоровьем у Кати были с рождения. На свет она появилась совсем крохой - чуть больше двух килограммов. И плохо набирала вес. К году диагностировали поражение центральной нервной системы. Девочка научилась жить со своими особенностями. Занимается в музыкальной студии, проявляет характер в спорте. Но два года назад у нее начались приступы эпилепсии, причину которых врачи найти не могут. "Хрип слышу. Мы в одной комнате спим. Сразу соскочила, разумеется. Все, смотрю, она никак не реагирует. Мы ее не смогли разбудить. А потом через два дня она просто зависла. Сидели с бабушкой елку наряжали. И бабушка подходит, говорит: Катя ни на что не реагирует", - рассказывает Наталья Шабалина, мама Кати.

Мама девочки надеется предотвратить приступы окончательно. Понять, почему они происходят, помогут в Московском институте медицинских технологий. Там готовы сделать полное обследование и скорректировать лечение. Но не бесплатно. Стоимость курса - почти 200 тысяч. Помочь Кате Турковой может каждый. Отправьте SMS со словом "Дети" на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Средства также можно перевести другими способами, указанными на сайте Русфонда.