"Все для победы": Восточно-Сибирская железная дорога 17:37, 13 апреля 2018 г.



Огромную роль в победе над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне сыграл железнодорожный транспорт. С первых дней он обеспечивал бесперебойную доставку вооружения, боевой техники, войск. В Иркутск шли поезда с оборудованием фабрик и заводов, санитарные эшелоны. Как работали в тылу на одной из главных транспортных артерий в Сибири, расскажем в нашей специальной рубрике "Все для победы".

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"По железной дороге в Сибирь переправлялось много эвакуированных грузов и людей. И станция "Иркутск-Пассажирский", в том числе, принимала большое количество таких грузов. Но в основном станция принимала, конечно, пассажиров. Тех людей, которые подверглись эвакуации на территорию Сибири, и раненых с фронтов Великой Отечественной Войны", - говорит Александр Хобта, главный хранитель фондов музея истории ВСЖД.

Александр Хобта рассказывает: подлинных вещей со времен Великой Отечественной осталось не так много, но все они на вес золота. Это американский телефон, полученный по ленд-лизу в рамках военной помощи СССР, патефон, баян, набор для полевой хирургии. Здесь и нагрудные значки "Отличному паровознику", карты, схемы и инструкция по управлению паровозами, привезенными опять же по ленд-лизу из США. Машинистам пришлось штудировать ее в короткие сроки, изучать новые машины вплоть до каждого винтика. Техника нужна была в строю уже сегодня, конечно, исправно работающая.

Сам железнодорожный вокзал с тех времен изменился мало. Приставок "пассажирский" и "сортировочный" в то время не было, их называли "Иркутск-1" и "Иркутск-2". На привокзальной площади пассажирского тогда располагалась знаменитая хлебопекарня. А в западной части здания находилась так называемая кипятильня. "Это небольшое здание, где пассажиры, прибывшие с поездом, могли набрать кипяток или воду. Был ларек для продажи каких-то продуктов, но единственный. Если поезд приходил, большое количество народу, то наверняка здесь было небольшое столпотворение, вокруг этого ларька. Вот и все постройки, которые существовали на тот момент в сорок первом году", - объясняет Александр Хобта.

Но это все-таки дело второе, основная работа была, конечно, направлена на встречу поездов. В Иркутск шли эшелоны с разобранными машиностроительными и авиационными заводами, швейными и обувными фабриками. Грузы принимали в основном на сортировочной, а также региональных станциях "Алзамай", "Черемхово", "Усолье-Сибирское". Подвижные составы с военными, рабочими, а также санитарные вагоны встречали на станции "Иркутск-1". Кроме того, по рельсовым дорогам в то время перевозили технику, уголь, лес, металлы. С Дальнего Востока шли поезда с рыбой - продовольствие везли на фронт.

А здесь, в ДЕПО, круглосуточно, без отдыха железнодорожные составы приводили в порядок. Промывали паровозные котлы, смазывали узлы, осматривали колесные пары. Дисциплина была жесткая, рассказывают родственники свидетелей того времени, слишком высокая цена стояла на кону. "Есть такой термин - контрольные пробки на паровозе. То есть если контрольную пробку выплавит, упустят воду с тендера, то вода попадет в топку, и паровоз выходит из строя. За это дело, мне мой отец рассказывал, он работал в это время, за это дело всю бригаду ни много ни мало отправляли в штрафной батальон", - говорит Борис Кривозубов, председатель совета ветеранов Иркутского локомотивного ДЕПО.

Техника в те годы отличалась от сегодняшней. Составы двигались на паровой тяге и грузовые, и пассажирские. Последние, конечно, по комфорту уступали современным. По рельсам передвигались американцы - так называли составы, прибывшие из США, и наши, сконструированные советскими предприятиями.

Именно на таких паровозах в годы Великой Отечественной войны перевозили грузы, людей, шли эшелоны с продовольствием. Подобные локомотивы Коломенский завод начал выпускать в 30-х годах прошлого столетия. Топили паровоз углем, в котле нужно было поддерживать определенную температуру - 100 градусов Цельсия. Это достаточно тяжелый физический труд, поэтому обслуживали паровоз в основном мужчины.

Обострилась кадровая проблема. Люди работали сверхурочно, без отпусков по закону военного времени. На тяжелые работы, как и во всех отраслях, были поставлены женщины и подростки. И все это дало свои результаты: за четыре года войны на железной дороге не случилось ни одного крупного ЧП, ничего, что могло бы остановить бесперебойное движение грузов и людей. Дорога даже получила развитие: именно в годы войны началось строительство железнодорожной линии в обход скально-обвального участка КБЖД. Это было важное стратегическое направление.

Сама привокзальная площадь, станция не очень изменились за прошедшие с войны годы. Конечно, тогда не было плитки, красивых элементов декора, знаменитого колокола, который установили здесь много позже. Но с 41-го по 45-й именно вокзал стал свидетелем самых острых и волнительных событий. Местом радостных встреч и расставаний, многие из которых на всю жизнь.