Всероссийская социальная кампания "Повод для обгона" стартовала в Иркутской области 17:23, 13 апреля 2018 г.



Предупредить трагедию. Всероссийская социальная кампания "Повод для обгона" стартовала в Иркутской области. За год в регионе произошло более трех тысяч аварий. Около двухсот из них случились из-за выезда транспорта на встречную полосу. Последствия таких происшествий всегда тяжелые. Зачастую фатальная спешка имеет летальный исход.

Проект, направленный на профилактику несчастных случаев на "встречке", реализуют российский союз автостраховщиков и экспертный центр "Движение без опасности". "Она, с одной стороны, направлена на актуализацию проблемы, связанной с поведением водителей в отношении совершения правильного обгона. С другой стороны, она, в первую очередь, направлена на то, чтобы формировать культуру участников дорожного движения", - сказал Вадим Мельников, директор экспертного центра "Движение без опасности".

Социальная кампания охватывает 15 регионов страны. Это целый комплекс мероприятий. Профилактические акции проходят на автозаправочных станциях и в торговых комплексах. А для юных пешеходов эксперты проводят занятия в школах и детских садах.