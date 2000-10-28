Депутаты Законодательного собрания побывали с рабочим визитом на севере области 15:06, 13 апреля 2018 г.



Усть-Кут должен стать точкой роста экономики Иркутской области. Депутаты Законодательного собрания во главе со спикером Сергеем Брилкой побывали с рабочим визитом на севере области. Речь шла не только о развитии промышленности, но и о строительстве в территории социальных объектов.

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Для начала производство. Группа депутатов приехала на усть-кутскую производственную площадку иркутской нефтяной компании. Здесь реализуется долгосрочная стратегия добычи и переработки природного и попутного газа. Идет строительство комплекса, который обеспечит отгрузку смеси пропана и бутана железнодорожным и автомобильным транспортом. Сам Усть-Кут тоже ждет перемен. Город заслуживает нового облика и новых условий для жизни. "Север должен развиваться. Не просто развиваться. А для того чтобы укрепить уверенность людей, должна развиваться и социальная инфраструктура, и все необходимое для нормальной правильной жизни людей", - отметил Борис Алексеев, председатель комитета по госстроительству и местному самоуправлению Законодательного собрания Иркутской области.

Одна из первоочередных проблем Усть-Кута - это ремонт внутригородских дорог, а также восстановление разрушенного ледоходом моста через реку Кута. Областные парламентарии побывали и в котельной, которая отапливает микрорайон РЭБ. Она работает на отходах лесопереработки. Все процессы, включая подачу топлива, здесь автоматизированы. Операторы только следят за температурным режимом. По словам спикера областного парламента Сергея Брилки, такие рабочие поездки дают возможность получить обратную связь от населения и местных властей, выявить актуальные проблемы территорий, требующие решения. "Наши поездки по территориям Иркутской области заканчиваются протоколами, которые мы потом ставим на контроль в Законодательном собрании. При взаимодействии с правительством Иркутской области мы делаем все для того, чтобы эти протоколы реализовывались. Жизнь ставит все новые и новые задачи", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Одна из таких задача – развитие самбо в Усть-Куте. Этот вид спорта очень популярен среди местных школьников. По словам Сергея Брилки, в таком случае городу нужна детско-юношеская спортивная школа и специальный зал для занятий самбо. Этот вопрос депутаты взяли на парламентский контроль.