В Иркутске спустя 15 лет пройдет турнир "Богатырь Байкала" 14:28, 13 апреля 2018 г.



Через пять дней в Иркутске после длительного перерыва пройдет турнир по силовому экстриму "Богатырь Байкала". На площадке у "Сибэкспоцентра" соберутся 10 сильнейших атлетов из Иркутской области и других регионов России.

К примеру, наш город посетят знакомая публике своими силовыми подвигами Оксана Кошелева, а также многократный победитель соревнований по тяжелой атлетике Сергей Суров из Красноярска. Участникам предстоит выполнить упражнения с 300-килограммовой штангой, покрышкой от тягача К700, а также колесом от КамАЗа. А зрители смогут проверить свои силы в соревнованиях по армрестлингу.