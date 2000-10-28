Около двух тысяч иркутян поучаствуют в акции "Тотальный диктант" 14:23, 13 апреля 2018 г.



Проверка грамотности пройдет уже завтра. Специально для того, чтобы прочитать текст, в наш город приехала писательница Ирина Астахова. Написать диктант под ее диктовку можно в здании госуниверситета по адресу: улица Ленина, 8. Эта площадка открытая. Регистрация на закрытые участки уже закончилась.

В Иркутске это 12 мест. Среди них школа "Эволюция" в микрорайоне Ново-Ленино, отдел краеведческого музея "Окно в Азию", библиотека имени Молчанова-Сибирского. "Для тех, кто не определился, пойдет ли он на "Тотальный диктант", или не выбрал площадку, у нас есть площадки большие, открытые в рамках Иркутского госуниверситета. Это институт филологии и иностранных языков медиакоммуникаций, биолого-почвенный факультет, физический факультет и факультет сервиса и рекламы ИГУ. Сюда можно прийти без регистрации, захватив с собой паспорт", - сообщила Людмила Добосова, координатор "Тотального диктанта" в Иркутске.

Акция начнется завтра в час дня. Написать диктант можно также онлайн на официальном сайте проекта. Трансляция пройдет в 8.00, 11.00 и 14.00 по московскому времени. Результаты объявят после 20 апреля.