В Иркутске начали санитарную обрезку деревьев 14:19, 13 апреля 2018 г.



На обрезку становись! В Иркутске приводят в порядок зеленые насаждения. На деревьях обрезают сухие ветви, некоторые полностью убирают. Впервые работают комплексно: летом будут выкорчевывать пни, которые остались после сноса.

Формовочная обрезка придает кроне завершенный вид. Рабочие также убирают ветви, которые мешают обзору или угрожают безопасности, а у тополей обрезка помогает избежать летнего пуха. По муниципальным контрактам в разных районах Иркутска трудятся три организации. Всего по плану обработают 33 участка улиц. "Участки у нас определены на основании предыдущей работы по инвентаризации. То есть определены объемы работ, виды зеленых насаждений, что необходимо выполнять. В настоящее время по результатам инвентаризации к работам приступили наши организации", - сообщила Ольга Григорьева, заместитель начальника отдела городской среды администрации г.Иркутска.

А летом в городе займутся озеленением. Приведут в порядок газоны, обустроят новые, высадят саженцы деревьев.