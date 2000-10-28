На реке Белая утонул мужчина, провалившись под лед 14:13, 13 апреля 2018 г.



Шел домой по тонкому льду и утонул. Мужчина двигался по реке в сторону поселка Новомальтинск Усольского района, не дойдя до берега 15-20 метров, провалился под лед. Трагедия произошла на реке Белая.

Он проигнорировал знаки об опасности выхода на лед, установленные на берегу. Какое-то время мужчина удерживался за кромку льда и старался выбраться. На призывы о помощи откликнулись трое местных жителей, они бросили на лед доски и старались докинуть до утопающего веревку. Однако тот не смог ухватиться за средства спасения и через некоторое время ушел под воду.