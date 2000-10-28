В Черемхово закрыли торговый центр "Золотой рай" 14:11, 13 апреля 2018 г.



Еще один торговый центр в Иркутской области временно закрыли. В городе Черемхово теперь не работает "Золотой рай". Его хозяин не получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Местный суд решил, что это создает реальную угрозу жизни и здоровью работников и посетителей.

А днем ранее закрыли торгово-развлекательный центр в поселке Хомутово. Там нашли нарушения правил пожарной безопасности. Непростая ситуация с данными заведениями и в Ангарске. Там прокуратура поставила на карандаш сразу пять центров. В них нет планов эвакуации, выходы завалены, нет подъездов для спецтехники, пожарной сигнализацией оборудованы не все помещения.