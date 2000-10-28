Смертельный обгон: в Иркутске проходит профилактическая акция 18:45, 12 апреля 2018 г.



Фатальная спешка. Большинство смертельных ДТП происходит из-за выезда на встречку. Пытаясь сэкономить секунды, водители теряют жизни. Только с начала этого года в областном центре произошло 16 аварий, причиной которых стал выезд одного из участников движения на встречную полосу.

Опасные ситуации моделируют на стенде прямо на одной из иркутских заправочных станций. Именно при обгоне происходит больше всего аварий, которые заканчиваются серьезными травмами и летальными исходами. Рискнуть жизнью и сэкономить несколько минут. Водители сознаются: такое на дорогах встречается не редко. "Неадекватные водители, по-моему, всегда встречаются. Это же все зависит от человека. От того, думает ли он о других. Это даже, может, от психического состояния в данной ситуации. Но у кого-то, может, просто манера езды", - считает Алексей Кононенко, водитель.

Профилактическая акция "Повод для обгона" проходит в России не первый раз. Участниками уже стали автовладельцы Красноярска и Тюмени. Теперь Иркутск. Водители и пассажиры отвечают на вопросы так называемой дорожной викторины и получают подарки. "Данный проект уже снизил количество ДТП процентов на 30-40. То есть люди интересуются этим проектом, спрашивают. Мы им рассказываем все. Люди понимают, что это опасно, и стараются обезопасить себя и своих близких", - сказала Софья Шохина, координатор проекта "Повод для обгона".

Такие информационные стенды можно увидеть не только на АЗС, но и на железнодорожных вокзалах, остановках, рядом с образовательными учреждениями или, например, как здесь, в торговом комплексе.

Предсказать все факторы риска на реальной, не на игрушечной дороге гораздо сложнее. Вдумайтесь в эти цифры: 15 тысяч аварий произошло в России только за один год из-за неудачных обгонов. Полторы тысячи из них произошли в местах, где обгон запрещен. Часто такие маневры заканчиваются лобовым столкновением. Интернет пестрит видеороликами происшествий на дорогах, когда выезд на встречную полосу заканчивался трагически. Только в Иркутске с начала года дорожные инспекторы выезжали на подобные аварии 16 раз. "Один из главных примеров - это печально известная наша улица Трактовая. Только за девять месяцев 2014 года было зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли люди на этом участке дороги. После принятия соответствующих мер о разделении транспортных потоков металлическим барьерным ограждением типа волна данные дорожно-транспортные происшествия были исключены, и более с тех пор не регистрировалось ни одного случая", - отметил Антон Куриленко, начальник отделения пропаганды ОГИБДД ГУ МВД России "Иркутское".

Но разделить встречные потоки движения на всех магистралях Иркутска невозможно. Организаторы акции "Повод для обгона" в игровой форме напоминают, что ставки на дорогах гораздо выше.