В Иркутской области каждый пятидесятый пакет с семенами заражен 18:35, 12 апреля 2018 г.



Дачники готовы копать и сеять. Но на прилавках вместо качественных семян все чаще встречаются пустышки. В Иркутской области каждый пятидесятый пакет с семенами заражен. А опасный сорняк - угроза для урожая. Как избежать "карантина", расскажем далее.

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Иркутские садоводы готовятся к дачному сезону. В планах каждого вырастить богатый урожай. Но в этом году огородникам чаще всего попадаются пустышки.

- Семена в этом году отвратительные, всхожесть очень плохая. В этом году покупала пакеты, всхожести 0%. Я могла бы сказать, что земля плохая, но землю я сама готовлю.

- Вот последние годы, вы знаете, не очень качество семян, потому что высаживаешь, пакетик покупаешь, мало того, что может быть маленькая всхожесть, так и вообще может взойти не то, что ты купил.

- Вот я нынче посеяла семена, купила 4-5 сортов, 1 всего взошел, пришлось второй раз покупать, второй раз высеивать, уже будет это все позже.

Несмотря на жалобы, в специализированных магазинах настоящий ажиотаж. Готовят к посадке семена редиса, укропа, петрушки, особой популярностью у садоводов пользуется руккола. "Ну, вообще, больше предпочитают нашего российского производителя семена, что они лучше всходят и достаточно урожайные. Люди разные, сколько людей, столько и мнений, бывают и с жалобами, бывают и, наоборот, с хорошими впечатлениями от продукции", - говорит Марина Степанова, продавец.

Помимо вероятности приобрести некачественные и так называемые "пустые" семена, есть опасность заразить земельный участок сорняком. По данным Россельхознадзора, неприятный сюрприз таит каждый пятидесятый пакет. В группе риска такие культуры, как морковь, сельдерей, укроп, петрушка, базилик и салат. Реже всего зараженные семена встречаются в пакетах с томатами, огурцами, перцами.

Марина Гярвене, агроном: Бывает так, что вскрываешь пакет, и там сразу видно, что семена разного размера, какая-то пыль, бывают очень грязные семена, иногда сразу видно, что там много сорных растений. Если какие-то эти примеси есть, то их необходимо удалить, но не выбрасывать, а сжечь, либо, если есть возможность, принести их к нам в лабораторию на идентификацию.

Вячеслав Кобзарь, замначальника отдела карантинного фитосанитарного контроля: Карантинные объекты опасны тем, что при заносе на земельный участок с ними очень трудно бороться. Потому что они приспосабливаются к новому условию существования, большой репродуктивностью обладают.

Поэтому специалисты советуют совершать покупки в профильных магазинах. А перед посадкой тщательно проверить упаковку и перебрать семена вручную. И, если при их осмотре попались подозрительные примеси, обратиться в Россельхознадзор.