Для иркутских школьников провели мастер-класс по авиамоделированию 18:28, 12 апреля 2018 г.



Пока одни только грезят о космосе, другие с самого детства становятся конструкторами летательных аппаратов. Школьники из Иркутска собирают самолеты и запускают их в небо. Причем часто такое хобби выбирают и девочки. О том, как звезды становятся ближе, наш следующий материал.

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Авиамоделирование - вполне достойная работа... для девочки. Полина Островская пришла на мастер-класс и не может оторваться от конструирования модели самолета. Дети занимаются трудоемкой и кропотливой работой. Кстати, почти половина из них - девочки. В ход идет пластик, наждачка и армированный скотч. И вот крыло самолета готово. "Ну, моделирование пригодится в моей будущей профессии, так как я хочу связать свою жизнь, так скажем, с небесами. Я хочу стать пилотом, ну, возможно, если с пилотом не свяжется, то стюардессой. На данный момент жизни нужно не упустить момент, поэтому я нахожусь на этих уроках", - делится Полина Островская, ученица лицея-интерната №1 г.Иркутска.

Этим сложным, на первый взгляд, производством руководит Олег Шишмаков - педагог группы ракетно-космического моделирования. Сегодня на мастер-классе школьники изучают законы аэродинамики. "Ближе к звёздам" - именно так называется проект, который проходит один раз в неделю в библиотеке имени Уткина. "Мы решили, что современная молодежь перестала смотреть на звезды, мы решили им напомнить, насколько это здорово и замечательно", - говорит Алексей Творогов, заведующий отделом управления проектами библиотеки им.Уткина.

Впереди у детей еще три учебных занятия. Первые летные испытания собранных моделей пройдут в начале мая в канун Дня Победы.