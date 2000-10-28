В поселке Солзан под Байкальском пенсионер борется с администрацией за дорогу к дому 18:01, 12 апреля 2018 г.



Кто отвечает за дорогу и есть ли она? В поселке Солзан под Байкальском пенсионер борется с администрацией. Мужчина пытается добиться, чтобы проезд к его дому чистили от снега. Власти уверены: это не их обязанность. На чьей стороне закон, выясняла съемочная группа программы "Новости".

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

"Приезжала сюда скорая помощь, вот они составили акт в декабре прошлого года, вывезли меня отсюда и сказали: больше мы сюда не поедем. Потому что машину они оставляли вот как раз на въезде, заезжали кругом. Главврач составила акт, что выезжать ко мне они практически отказываются и оказывать медпомощь здесь они не могут из-за отсутствия дороги", - рассказывает Анатолий Песков, житель поселка Солзан.

Без скорой помощи Анатолию Пескову оставаться никак нельзя. Мужчина - инвалид, сердечник. В январе вышел из больницы после операции и вернуться в свой недоступный для машин дом в поселке Солзан уже не рискнул. Снял жилье в Байкальске. Участок пенсионера - номер 1а на улице Горной - находится в тупике. Разрабатывали землю здесь люди еще в советское время, вот и получился проезд узким. А в последние годы, говорит Анатолий Песков, сузился еще: заборы подступают все ближе, причем землю выдают официально. От того места, куда может добраться техника, до дома 1а еще 60 метров. Летом еще ничего, а вот зимой... Случись что, даже пожарные не проедут. Пока были силы, чистил дорогу сам, рассказывает мужчина. Но уже вторую зиму возможностей нет, а администрация отказывается. "Я боюсь, что если администрация два года не убирала и раньше не убирала этот снег, то она и дальше не будет убирать. Я намерен добиться или они передают мне этот тупик, как это было принято решение, или все-таки по нормальной схеме содержат дорогу и улицу в зимнее и летнее время", - говорит Анатолий Песков.

В администрации поясняют: это не дорога и никогда ею не была. Устройство проезжей части на участке невозможно: ширина не соответствует нормам. А обеспечить себе проезд пенсионер должен сам. Для этого всего-то нужно сделать съезд с федеральной трассы. "Изначально ему сразу было сказано о том, что данный заезд на ваш участок будет с федеральной дороги М55, который вполне располагается. И ширина позволяет сделать заезд. Как и многие другие, которые получили в данном районе участки, сделали себе заезды с федеральной дороги. И вопросов у других, которые получили земельные участки, не возникает о каких-либо проездах конкретно к их индивидуальным участкам", - сказал Иван Гончаров, заместитель главы Байкальского городского поселения.

Однако с юридической точки зрения дом Анатолия Пескова расположен в поселке и был законным образом оформлен, что и отражено в публичной кадастровой карте. А раз так, к нему должен быть доступ. "Гражданину был выделен земельный участок администрацией под строительство индивидуального жилого дома, соответственно, администрация должна принять меры по обеспечению доступа - проезда и, соответственно, обслуживанию проезда к индивидуальному жилому дому человека", - комментирует Татьяна Машанова, адвокат.

Чтобы отстоять свои права, Анатолий Песков обратился в прокуратуру и приемную губернатора. А пока лишь изредка навещает свой дом.