В 2018 году в Иркутске продолжат строительство и благоустройство дорог, детских садов, школ и доступного жилья 17:51, 12 апреля 2018 г.



В 2017 году Иркутск стал богаче на 9 тысяч 113 маленьких горожан. В эксплуатацию сдали новые и отремонтированные детские сады и школы, 27 километров городских магистралей привели в порядок. Иркутск с каждым годом становится все привлекательнее для иностранцев. Подтверждение тому растущий поток туристов. Что изменилось в областном центре за прошлый год и какие цели перед собой ставит на 2018-й команда мэра Иркутска?

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Дефицит бюджета удалось сократить в два раза, доходы выросли на 13%. Так начинает свой доклад мэр Иркутска Дмитрий Бердников. В 2017-м в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на благоустройство областного центра выделили почти 800 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Почти один миллиард направили на ремонт улиц и магистралей, а также реконструкцию ключевых развязок - Покровской, начатой еще в 2015-м, и Маратовской - там завершили первый этап реконструкции. "Всего было приведено в порядок 800 тысяч квадратных метров дорожного полотна и сделано порядка 40 тысяч квадратных метров новых тротуаров. Принципиально важно, что за ходом ремонта следила общественность. В 2016 году мы начали устанавливать веб-камеры для того, чтобы любой желающий мог наблюдать за ходом работ в режиме онлайн. В 2017 году мы вместе с активными гражданами выезжали на объекты на протяжении всего строительного сезона", - сообщил Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

За сезон 2018-го планируют отремонтировать в общей сложности около 33 километров дорог города. До 2025 в порядок приведут 80% всех дорог Иркутска.

"Детей в возрасте от трех до семи лет за прошлый год в Иркутске стало больше на 1300. Но и при таком значительном росте мы сохраняем 100-процентную доступность дошкольного образования. Сейчас перед нами стоит важнейшая, глобальная задача перейти на односменный режим обучения", - продолжает доклад Дмитрий Бердников.

И к выполнению глобальной задачи в Иркутске идут стремительными шагами: реконструкция и строительство детских садов и школ не останавливаются. В 2018-м планируют ввести порядка двух тысяч мест для малышей и школьников. Появляется потребность и в кадрах. В областном центре для молодых педагогов в возрасте до 30 лет установили "подъемные" - повышающие коэффициенты к должностному окладу. В 2018 году на эти цели выделят около 20 миллионов рублей. "Благодаря поддержке администрации города у нас значительно улучшилось положение с кадровым составом учителей. У нас 17 молодых специалистов. И это такой огромный приток! Пожалуй, самое больше количество молодых людей пришло за прошлый год", - отметила Галина Газенкампф, директор школы №64.

Поддержку получают и молодые семьи города. В 2017-м участниками программы "Молодым семьям - доступное жилье" стали 44 семьи. В 2018-м таких счастливчиков будет почти в полтора раза больше - около 70 семей. "Иркутск - город для жизни! Город для комфортной жизни", - закончил Дмитрий Бердников. Именно поэтому бюджет на протяжении многих лет сохраняет свою социальную направленность, а строительству и благоустройству дорог, детских садов, школ и доступного жилья для иркутян, как и прежде, уделяют особое внимание. Исключением не станет и 2018-й.