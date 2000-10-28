Лжесотрудники МЧС вымогают деньги у предпринимателей и горожан 17:09, 12 апреля 2018 г.



Мошенникам массовые проверки после трагедии в Кемерово только на руку. Они приходят в торговые центры и представляются сотрудниками МЧС. А затем требуют деньги для решения вопросов пожарной безопасности. Злоумышленники запугивают предпринимателей штрафами и другими санкциями.

В жилых домах схема другая. Ненастоящие инспекторы предлагают установить пожарную сигнализацию или заменить проводку. Обещают большие скидки и крайне выгодные предложения. На деле сотрудники МЧС никогда не занимаются продвижением товаров или услуг. "Любые факты, которые выявляются, что представляются нашими сотрудниками, просим сообщать нам. Мы, в свою очередь, уже будем отрабатывать с правоохранительными органами. Чтобы у современных Остапов Бендеров не было иллюзий или желания эту тему развивать, мы пошли по пути упреждения и в принципе доводим до предпринимательского сообщества, до руководителей предприятий и учреждений", - сказал Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области.

Убедиться в том, что перед вами действительно сотрудник МЧС, просто: у каждого обязательно должны быть служебное удостоверение и нагрудный знак, который подтверждает, что проверяющий является государственным инспектором. А вот если у специалиста нет с собой пакета документов для проверки, это должно насторожить. В любом случае, уточнить личность инспектора можно по телефону 101.