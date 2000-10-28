Чемпионат Сибири по альпинизму в дисциплине скайраннинг пройдет в Аршане 14:25, 12 апреля 2018 г.



Скоростной забег на пик Любви. Чемпионат Сибири по альпинизму в дисциплине скайраннинг стартует в Аршане в субботу, 14 апреля. Иркутскую область представят спортсмены из Ангарска, Шелехова, Иркутска, Байкальска, Братска, Усолья-Сибирского, Слюдянки, Черемхово и Мегета. Самому взрослому участнику - 73 года. А самому маленькому - 6 лет. Для детей забег пройдет по укороченной дистанции. Кроме того, на соревнованиях выступят лидеры региональной сборной, которых вскоре после пика Любви в Аршане ждет и Эльбрус на чемпионате России по скайраннингу в Кабардино-Балкарии.