Спортсмены Иркутской области успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по тайскому боксу 14:22, 12 апреля 2018 г.



Всероссийские соревнования по тайскому боксу в подмосковном Наро-Фоминске из-за большого количества участников растянулись на 5 дней. В копилке спортсменов Иркутской области сразу несколько наград.

Среди мужчин в весовой категории 75 килограммов серебряную медаль завоевал Алексей Федотов, теперь он поедет на июньский чемпионат Европы в чешскую Прагу. У женщин бронза у Вероники Капустиной. Отличились сибиряки и в юниорской возрастной категории. Марина Ланчукова взяла золото в своем весе. Она представит Россию на первенстве мира, которое пройдет в Бангкоке в августе. Также три серебряные медали на счету Рустама Оразалинова, Софьи Дмитревцовой и Екатерины Жиряковой. А Денис Ярославцев, Артем Вельмицкин и Вероника Михейчик стали обладателями бронзы.