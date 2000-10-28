Из-за нарушения правил пожарной безопасности закрыт ТРЦ "Радуга" в селе Хомутово 14:19, 12 апреля 2018 г.



Торгово-развлекательный центр "Радуга" в селе Хомутово временно закрыли. Этого потребовала прокуратура Иркутского района и подала иск в суд. Проверка показала, что в "Радуге" нарушили требования пожарной безопасности, она представляет угрозу жизни и здоровью посетителей.

В здании нет автоматической пожарной сигнализации, эвакуационных выходов. Нет ответственных за пожарную безопасность. Стены и потолки, в том числе находящейся на третьем этаже здания детской игровой комнаты, из горючего токсичного материала. Все вместе стало основанием для возбуждения в отношении собственников и арендаторов здания дел об административных правонарушениях.