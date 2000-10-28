В новой школе поселка Молодежный прошел открытый урок, посвященный Дню космонавтики 14:16, 12 апреля 2018 г.



О первом полете человека в космос вспоминают сегодня во всем мире. 57 лет назад 12 апреля Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" совершил орбитальный облет Земли. Лекцию на эту тему для иркутских школьников провел директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

А еще говорили об освоении космоса иркутянами и о том, какой вклад внесла Иркутская область в развитие отрасли. О предприятиях среднего машиностроения учащимся рассказал глава региона Сергей Левченко. Открытый урок прошел в новой школе поселка Молодежный. По задумке строителей учебное заведение полностью оформлено в космическом стиле. А чтобы еще больше соответствовать тематике, школа будет носить имя известных космонавтов. "Мы объявим конкурс для того, чтобы посоветоваться, какое название лучше. У нас есть большой выбор, у нас космонавтов четыре. Наверное, выделять одного из них было бы не совсем верно. Но объединить, что это школа именно имени космонавтов, которые уже полетели, которые еще будут летать, я надеюсь, из Иркутской области, обязательно нужно",- сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Космической школа стала и по срокам строительства. Для ее возведения понадобилось в три раза меньше времени, чем положено. Так сделали, чтобы успеть к началу следующего учебного года. Учиться здесь смогут не только жители поселка Молодежный. Школа разгрузит другие заведения Иркутского района.