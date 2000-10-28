Ограждения на улицах Иркутска, судя по всему, так и останутся оранжевыми 14:10, 12 апреля 2018 г.



Дорожники уже начали обновлять краску, но вот вместо обещанной черной наносят уже привычную оранжевую. Напомним, что еще в прошлом году городские власти анонсировали цветовую реформу. Главный архитектор Сергей Александров заявил, что "кричащий" оранжевый цвет выбивается из облика города и неуместен в историческом контексте. Позднее появилась информация, что перекрашивать заборы в другой цвет будут не повсеместно, а на отдельных улицах.

А пока эти кадры мы сняли на улице Маяковского. И качество работы у горожан вызвало вопросы. Как пояснили в городской администрации, ограждения вдоль проезжей части будут постепенно заменять на новые. Тогда и изменится окраска. А до тех пор будет служить оранжевое, и сейчас его просто подновляют.