На пожаре в Иркутске погибли два человека 14:09, 12 апреля 2018 г.



Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара, в котором погибли мать и сын. Возгорание произошло в Иркутске в деревянном доме на улице Николаева.

Здание дважды признавали аварийным. Большую часть жителей расселили. Однако две семьи остались проживать в ветхом доме. Предварительно, причина возгорания - короткое замыкание электропроводки. На месте пожара спасатели обнаружили тела 41-летней женщины и ее 14-летнего сына. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" двум лицам.