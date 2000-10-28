Областной минздрав прокомментировал ситуацию в перинатальном центре Иркутска 18:58, 11 апреля 2018 г.



Главный врач не сумела организовать работу всей команды. Областной минздрав прокомментировал ситуацию в перинатальном центре Иркутска. Еще в 2016 году работу медицинского заведения признали неудовлетворительной. Тогда предложили целый ряд мер по улучшению ситуации и исправлению недочетов. Но с каждой новой проверкой выясняли, что показатели становились хуже. Так случилось и на последнем отчете.

Пациенток женской консультации не обследовали в полном объеме. Это привело к увеличению запущенных случаев онкологии. Особые замечания у специалистов были к кадровой работе. Например, не хватало врачей-анестезиологов. А в акушерском стационаре выявили ухудшение всех основных показателей.

"Нас очень стало волновать, что стали регистрировать случаи мертворожденных детей в родах. Причем это доношенные дети. Мы были очень встревожены большим количеством тяжелых акушерских осложнений. Они выделяются именно как почти умершие. Это женщины, чудом оставшиеся в живых. Из всех тяжелых критических осложнений по области почти 60% дает городской перинатальный центр", - сказала Наталья Протопопова, главный акушер-гинеколог Иркутской области.

Тем временем иркутяне начали сбор подписей в поддержку Ирины Ежовой. Сегодня утром жители города у перинатального центра ставили свои автографы под обращением в областной минздрав. В письме говорится о том, что выявленные комиссией недочеты можно устранить, но с сохранением должности главврача за Ириной Ежовой. "Такой большой махиной должен управлять человек, который имеет опыт, который имеет знания, который умеет и знает, понимает. Я рожала в 2015 году у Ирины Всеволодовны. Благодаря ей сохранилась жизнь и моя, и моих детей. И когда все это началась, знаете, как личная обида", - сказала иркутянка Анна Филиппова.

Напомним, трудовой договор с главврачом перестал действовать 9 апреля. Продлевать его региональный минздрав не стал. Перинатальный центр Ирина Ежова возглавляла с 2002 года. Последние 15 лет она главный внештатный акушер-гинеколог Иркутска.