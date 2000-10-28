Выставка "Ангелы мира" начала работу в галерее сибирского искусства в Иркутске 18:47, 11 апреля 2018 г.



Иркутск посетили ангелы. Мировой проект, посвященный невидимым хранителям, открылся сегодня в галерее сибирского искусства. У каждой работы своя неповторимая и чудесная история. Образы ангелов-хранителей помогли многим людям успешно пройти тяжелые периоды жизни. Экспозиция разбита на три части: 75 картин привезли в Иркутск, 79 сейчас выставляются в Праге и часть работ находятся в Каменск-Уральске.

Есть и два уникальных творения. Одно из них представлено в иркутской галерее. Это так называемая "Музыкальная картина". Она сопровождается лирической легкой балладой. Сибирские художники не обошли стороной социальный проект. 15 художников из Иркутской области представили на выставке свои картины.

Олег Ровда, организатор проекта "Ангелы мира": Проект родился благодаря художнице Юлии Ивановой. Это ее идея была объединить художников со всех стран мира, и чтобы каждый художник рисовал именно по одной. И по итогу было 365 картин. Сейчас в проекте уже 220 работ из 20 стран мира, и нам приятно, что в Иркутской области уже 15 художников участвуют в проекте.

Ася Белова, художник г.Ангарск: Моя работа называется "Накануне рождества". Я рисовала детей, которые видят ангела. Вообще эта работа посвящена моему ребенку. Я нарисовала эту работу ребенку. Эта девочка с собачкой - это моя дочь в детстве.

Более 200 тысяч человек по всему миру посетили выставку. Организаторы проекта предлагают иркутянам изобразить своего хранителя. Любой желающий может внести свою лепту, дополнить картину и создать "Иркутского ангела", которого впоследствии подарят галере. Выставка "Ангелы мира" продлится до 29 апреля.