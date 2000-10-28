20 человек пострадали от укусов клещей в Иркутской области 18:02, 11 апреля 2018 г.



Уже 20 человек пострадали от укусов клещей в этом сезоне. Среди них шесть детей. Специалисты напоминают: еще не поздно пройти вакцинацию. Для региона заказали 47 тысяч доз препарата. Кроме того, областной минздрав подал заявку на закупку добавочной партии.

В первую очередь, прививают профессиональную группу риска. Это работники лесничеств, геологи, строители дорог, охотники и дачники. Остальные могут приобрести вакцину в аптеках и обратиться в поликлинику по месту жительства. Прививку от клещевого энцефалита уже поставили более 23 тысяч жителей Иркутской области. Среди них те, кто сходил к врачу еще в начале года. Как раз в январе в регион завезли первую партию препарата. Вакцину - это 7,5 тысяч доз - распределили по районным поликлиникам. "Буквально через неделю будет вторая поставка вакцины для всех медицинских организаций Иркутской области. Я надеюсь, что мы с 22 числа начнем масштабное допривитие тех, кто по какой-либо причине не получил вакцинацию или ревакцинацию", - сказал Юрий Лысанов, главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Иркутской области.

Прививку от клещевых инфекций можно поставить в любое время года. Но самое важное - завершить вакцинацию не позже, чем за две недели до предполагаемого выхода в лес или выезда на дачу. Столько времени нужно организму, чтобы выработать защитные антитела. При этом вакцина не отменяет других мер защиты: использование репеллентов и специальной одежды.