Курс доллара и евро продолжает расти 17:23, 11 апреля 2018 г.



Это уже не лихорадка, а агония. Доллар по 65 рублей, евро - по 80. Понятно, что в экономике снова наступают трудные времена. Причем виной всему санкции, которые ввели в отношении акул бизнеса. Но скажутся эти меры, в первую очередь, на рядовых гражданах. Эксперты уже прогнозируют рост цен на некоторые группы товаров.

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Тем, кто давно задумывался о покупке крупной бытовой техники, самое время сделать решительный шаг. Как и при прошлом кризисе, в первую очередь скачок доллара и евро скажется на импортном товаре. А это холодильники, стиральные машины, печи и другое оборудование. Другой сегмент, который можно назвать лакмусовой бумажкой для экономики, - туристический бизнес. Люди попали в двусмысленное положение и спешат хоть как-то минимизировать потери на разнице курсов валют. "Вчера еще была возможность оплачивать туры по старому курсу, потому что ЦБ выставил курс на сегодня, но еще в системе туроператоров была возможность оплачивать путевки по старому курсу. Если говорить про сегодняшний день, когда уже курс вырос и в системах туроператоров, в принципе люди занимают в основном выжидательную позицию, немного такое шоковое настроение", - говорит Мария Маркова, начальник отдела выездного туризма.

В шоке не только туристы. Люди уже привычно побежали в банки покупать доллары и евро. А там ситуация меняется не по часам, а уже по минутам. Вопреки оптимистичным заявлениям Центробанка, что рубль готовится отыграть упущенное и вот-вот пустится в рост, цифры на табло обменников говорят об обратном. Точнее, кричат. "Работаем мы в штатном режиме, никакого ажиотажа с валютными операциями не наблюдается. Существующая в банке система прогнозирования и управления налично-денежными операциями обеспечивает достаточный объем необходимых валют", - сообщила Ольга Нестерова, руководитель по операционной работе.

Остальных сфер потребления очередной виток экономического кризиса коснется не сразу, спустя полтора-два месяца. Медленнее всего на такие потрясения реагирует продуктовый рынок. На складах еще много запасов, а у нашего населения, судя по всему, еще много терпения.