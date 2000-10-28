Областной Сурхарбан-2018 пройдет в поселке Бохан в конце июня 16:54, 11 апреля 2018 г.



Подготовка к празднику уже началась. Национальный центр народного творчества приготовил план церемонии открытия. Ждут около 500 человек - фольклорные коллективы и артистов государственного ансамбля "Степные напевы".

Спортивная часть мероприятия будет состоять из 10 соревнований. Это не только легкая атлетика, футбол и волейбол. Традиционно участники выступят в национальных видах спорта. На Сурхарбане пройдет абсолютное первенство по бурятской борьбе и стрельбе из бурятского лука. Ожидается, что на соревнования приедут около 700 спортсменов.