Удачно выступили иркутские спортсмены на чемпионате России по универсальному бою 15:14, 11 апреля 2018 г.



Соревнования завершились в Медыни Калужской области. Спортсмены состязались в двух дисциплинах: класска и лайт. Конкуренция на соревнованиях была высокой. Участвовали 360 спортсменов. Серебро в классике и бронзу в лайте в весе до 48 кг выиграла Светлана Котова. Бронзу в классике до 48 кг взяла Ольгна Чичигина. Иван Дусмеев в классике был вторым в весовой категории 70 кг. Всего у иркутян 4 медали.