В Ольхонском районе завершилась буерная неделя 15:13, 11 апреля 2018 г.



Экипажи из Польши, Германии, Нидерландов, Литвы, США и других стран - всего более ста спортсменов - боролись за звание сильнейших. В рамках буерной недели прошел и чемпионат России.

Лучшим в классе "буер DN" стал петербуржец Олег Васильев. У женщин первое место заняла тоже спортсменка из северной столицы Валентина Козлова. Среди юношей золото и бронза за иркутянами Владимиром Шилоносовым и Антоном Панчуком. А в международном "Кубке Байкала" в классе "DN Gold" победил польский пилот Ярек Радзский. В классе "DN Silver" все призовые места за россиянами. Лидер - братчанин Михаил Короткевич.