Настольная игра от полицейских для школьников Иркутской области 15:08, 11 апреля 2018 г.



Теперь любой школьник может стать генералом полиции. В Иркутске презентовали новую настольную игру. Ее участники на время становятся сотрудниками МВД. То есть расследуют преступления, опознают подозреваемых, участвуют в розыске злоумышленников. При этом за каждую успешную миссию герой получает очередное звание до тех пор, пока не станет генералом.

"Мы преследуем цель, чтобы школьники в интеллектуальной игровой форме запомнили элементарные требования безопасности, безопасности дорожного движения и какие-то знания, которые им пригодятся в жизни также при сдаче государственных экзаменов. Школьник может почувствовать себя в роли сотрудника полиции и пройти по служебной лестнице от рядового до генерала полиции", - сказал Юрий Ильенко, сотрудник пресс-службы главного управления МВД России по Иркутской области.

Игру разработали сотрудники пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области по инициативе общественного совета. Причем делали это в свободное от работы время. Сейчас разработчики тестируют продукт и собирают отзывы. Затем квест может появиться в продаже.